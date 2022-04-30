ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planı: Kimse yok...

ATV'nin İstanbul Esenler otogarında haber çekimi yaptığı sırada bir yurttaş tarafından çekilen video sosyal medyada gündem oldu.

Haberde otogardaki yoğunluk aktarılırken, video kaydı yapan yurttaşın, “Yemin ediyorum yolcu yok otogarda” dediği duyuluyor.

Söz konusu video yandaş medyanın sipariş haber yaptırdığı, kriz tablosunu yumuşatmaya çalıştığı yorumlarına neden oldu.