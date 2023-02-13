Kılıçdaroğlu SPK önünde: Tasarruf sahibi depremzedelerin soyulmasına izin veremem

Deprem bölgesinde dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu önüne gitti. SPK Başkanı Ömer Gönül ile görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun bu talebi geri çevrildi.

Deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına izin vermeyeceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, SPK başkanının istifasını istedi.

Kılıçdaroğlu, CHP heyetiyle birlikte gittiği SPK önünde şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede hiç kimse sahipsiz değildir. Soyguna izin vermeyeceğiz. Deprem bölgesine gitmeden önce SPK’ya geleceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettiğinin ayrıntılarını sayın başkandan öğreneceğimi ifade etmiştim. Deprem bölgesinden dün gece yarısı döndüm. Bugün sabahleyin buradayım. Önce sayın Başkan görüşecek diye aldılar ama sonra sayın Başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadı.

'380 bin depremzede soyuldu, paraları iade edilmeli'

Türkiye’de hiç kimsenin soyulmasına asla ve asla izin vermek gibi bir geleneğimiz yoktur. Hele hele daha molozlar temizlenmeden, enkaz altında insanlar yatarken, deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem!

Zarar eden, soyulan bütün depremzedelerin tamamının paralarının iade edilmesi lazım.

Deprem bölgesinde insanlar bir canı daha nasıl kurtarırım diye mücadele ederken 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Açık ifade ediyorum, başkan istifa etsin. Borsa ne gerekiyorsa yapsın, onlar da istifa etsinler."