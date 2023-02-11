Borsa Nebati yüzünden mi geç kapatıldı?: 'Erdoğan’a söyleyememiş'

İki büyük depreme rağmen Borsa İstanbul’un geç kapanması tepkilere neden oldu.

1999 Marmara depreminin hemen sonrasında alınan kararla o dönemde adı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) olan borsa 9 gün kapatılmıştı.

6 Şubat günü gerçekleşen depremlerin ardından Borsa İstanbul'da çimento ve demir-çelik hisseleri yükselişe geçti. Eleştirilere neden olan artışa ve toplam kayıplara karşı defalarca devre kesici uygulanmasına rağmen Borsa İstanbul'un kapatılması için 3 gün beklenildi.

DW Türkçe'den Gülsen Solakar'ın Ankara kulislerine dayandırdığı haberine göre, iktidar içinden bazı isimler/yetkililer ve özel aracı kurumların bazıları, borsa işlemlerinin devam etmesi durumunda hem fırsat eşitsizliği yaratılacağı hem de "vicdani açıdan" uygun olmayacağı düşüncesiyle işlemlerin kapatılması gerektiğini savundu. Ancak kamu aracı kurumları buna ikna olmayarak borsanın kapatılmasına engel olan grubun başını çekti.

SPK Nebati'ye ulaştı ama Nebati Erdoğan'a iletmedi

Konunun aktarıldığı Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ise kendilerine bunun için talimat gelmediğini söylemesi üzerine Hazine Bakanı Nurettin Nebati’ye ulaşıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Nebati'den borsaya ilişkin durumu ve kapatılması gerektiğini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarması talep edildi ancak Nebati konuyu Erdoğan’a aktarmak konusunda çekimser kaldı.

Depremin üstünden borsa kapatılmadan üç günün böyle geçtiğini belirten kaynaklar, ancak üçüncü günde Erdoğan’a ulaşılması üzerine borsanın kapatılması kararının çıkabildiğini belirttiler.

Kamu aracı kurumlarının borsanın neden kapatılmasına karşı çıkmasında Türkiye Varlık Fonu’nun kamu aracı kurumları üstünden pazartesi ve salı günü yaptığı işlemlerin etkili olduğu düşünülüyor.