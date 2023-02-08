Borsa 5 gün kapalı kalacak, bugünkü işlemler iptal

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depreme rağmen borsanın açık olması tartışma yaratmıştı. Üç günde dört defa devre kesen borsa kapatıldı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan işlemlerin iptal edileceği duyuruldu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime göre hisse piyasaları 14 Şubat akşamına kadar kapalı olacak.

Yatırımcılar ve şirketler cuma kapanışından bu yana yüzde 16,24 değer kaybeden borsanın 'mağduriyet yarattığını' savunuyordu.

Deprem bölgelerindeki illerde bulunan 381 bin 463 yatırımcı borsanın yüzde 10,32’sini oluşturuyor. Yatırımcıların portföy büyüklüğü ise 56 milyar 186 milyon lira.

17 Ağustos depreminde 7 iş günü kapatılmıştı

17 Ağustos 1999’da yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından o günkü adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 26 Ağustos gününe kadar işleme kapatılmıştı.