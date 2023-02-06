Düzenin fotoğrafı: Deprem sonrası çimento şirketlerinin hisseleri arttı!

Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı, yüzlerce ölü ve yaralı var. Enkaz altında çok sayıda yurttaş yardım beklerken borsada çimento şirketlerinin hisseleri yükseldi.

BİST 100'de işlem gören Bursa Çimento'nun (BUCIM) hisseleri yüzde 4,53, Çimsa'nın yüzde 4,51, OYAK Çimento'nun yüzde 9,90 artış kaydetti.

Ayrıca anlık olarak yüzde 2,50 düşen borsada işlem gören diğer çimento şirketleri olan Afyon Çimento, Baştaş Başkent Çimento, Batı Söke Çimento, Konya Çimento, Nuh Çimento gibi şirketlerin hisseleri de yükselişte.