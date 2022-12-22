Kılıçdaroğlu: Son 10 yıldır en büyük değişim yaşayan parti CHP'dir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da düzenlenen Kepez Buluşması'nda yaptığı konuşmada "Son 10 yıldır en büyük değişim yaşayan parti CHP'dir" dedi.

"CHP'nin eksiği, yanlışı oldu mu? Çok oldu. Biz kendimiz de bunları konuşuyoruz. Eksikten, yanlıştan arınmaya çalışıyoruz, varsa hatalarımızı düzeltmeye çalışıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Biz hiçbir zaman böyle 'Gidip de toplumun kanaat önderleriyle beraber olalım, onlar bize sorsun, biz cevap verelim, bizim düşüncelerimizi samimi olarak anlatalım' diye çabaları büyük ölçüde hiç harcamadık. Oturduk, Ankara'da tumturaklı nutuklar attık, arkasından dedik: 'Haydi bize oy verin.' Niye versin ki arkadaşım? Gittin vatandaşın sofrasına oturdun mu, çayını, kahvesini içtin mi, derdini dinledin mi? Yok. Yoksa sana oy vermez. Ben olsam ben de vermem ama şimdi çalışıyoruz. Son 10 yıldır en büyük değişim yaşayan parti CHP'dir. CHP, gerçek anlamda halkın partisidir. Halka adanmıştır, her haksızlığa karşı çıkmıştır, çıkmaya devam edecektir."