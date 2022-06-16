Kılıçdaroğlu: Siyasetçi gelmesini nasıl biliyorsa gitmesini de bilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” başlıklı toplantıya katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu tür vakıflara siyaset kurumunun, akademinin ihtiyacı var. Medyanın ihtiyacı var. Biz siyasetçiler bir konu üzerinde istesek de yeterince derinleşemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Şu soruyu kendimize sormamız lazım; neden demokratik yaşamımızda büyük zikzaklar oldu? Bunun tek sorumlusu da siyaset kurumudur. Önce iğneyi kendimize batıracağız, ondan sonra çuvaldızını başkasına batıracağız" dedi.

"Siyasetçi iktidar olduğu zaman nasıl iktidar olduysa yani gelmesini nasıl biliyorsa gitmesini de bilmek zorundadır" diyen Kılıçdaroğlu, "Geldiği gibi giderse ve gittiği zaman arkasından hoş bir seda bırakırsa o demokrasi süratle gelişir. Aksi halde gelirsiniz iktidar olursunuz, iktidardan gitmemek için seçim kanunu başta olmak üzere medyayı kontrol edeceğim, yargıyı kontrol edeceğim, sivil toplum örgütlerini kontrol edeceğim ve ben mutlaka iktidarda kalacağım dediğiniz andan itibaren demokrasi kan kaybetmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.