Bülent Arınç: 'Kral çıplak' demenin zamanıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk Demokrasi Vakfı’nın Ankara’daki özel bir otelde bugün düzenlediği "Türk Demokrasi Vakfı, Yeniden" toplantısına katıldı. Toplantıyı, CHP, İYİP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den yöneticilerin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Bülent Arınç, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da izledi.

Toplantıda konuşma yapan AKP'nin kurucu isimlerinden eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da ufak tefek bir şeyler konuşurlar. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir" dedi.

ANKA'nın haberine göre Bülent Arınç'ın açıklamaları şöyle:

"Ben burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıl dönümü kutlamaya iştiraktır. Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyor olabilirim ama ayrıca bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum."