Kılıçdaroğlu: Siyaset müdahale etmezse bu ülkeye bir gram kokain giremez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün emekli emniyet mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Emekli polislere seslenen Kılıçdaroğlu, “Siyaset müdahale etmediği zaman bu ülkenin huzurunu sağlarsınız. Bir gram kokain bu ülkeye girmez” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Emekli Emniyet Mensupları Buluşması’nda, polislerin yaşadığı sorunları dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan polislerinin ailelerine para topladılar. Bu paranın üzerine çöktüler. ‘Biz iyi para veriyoruz’ dediler. 152 lira mıydı, 163 lira mıydı, bağlanan aylığı söyledik. Dekontunu gösterdik” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları dile getirdi:

'Siyaset bazı kişilerin korunmasını sağlıyor'

“Kocaeli Dilovası’nda kokain araması yapılır. Bir şey çıkmaz. Baştaki kişi ‘Bir daha arama yapın’ der ve bulurlar. Polis görevini yaptı. Yakalanan kokain adli emanete götürüldü. Peki bunla ilgili neden savcılar harekete geçmiyor? Polisler ölümü göze alıyor bu işi yaparken. Yakalayıp getiriyorsunuz ama savcı soruşturma dahi açamıyor. Siyaset sadece emniyete değil adalet kurumuna da nüfuz ediyor. Bazı kişilerin korunmasını sağlıyor. Zindaşti’yi siz yakaladınız hakim serbest bıraktı. Ardından aradılar, Zindaşti toz oldu. İki askerimizi yakarak şehit ettiler. Talimatı veren kişi hapisteydi. Ne hikmetse birileri araya girdi, serbest bıraktılar. Polis yakalamıştı ama serbest bıraktılar. Bir gazeteci yazdı; yeniden yakalandı, yeniden hapse atıldı. Polis görevini yapıyor, adliyeye teslim ediyor, bir bakıyorsunuz adam dışarıda. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Polis siyasetteki bütün rezillikleri bilir. Bazen tanığı da olur.”

'Yasa dışı işler emrediliyor'

“Meslekte yükselme objektif kriterlere bağlı olmalı. Liyakat dediğimiz kavram, özellikle polis teşkilatında çok önemli. Olmazsa olmazıdır. Siyasetçi gelip hak etmeyen kişiyi yönetici konumuna getirirse aşağıdaki kişiler sağlıklı hizmet yapamaz. Polis teşkilatında kavgayı, kutuplaşmayı bitirir böyle bir uygulama. Polis teşkilatının kendi dinamikleri ile yükselmesi lazım. Jandarma da İçişleri Bakanlığı’na bağlandı. Aynı işi yapıyorsunuz hemen hemen. Aynı görevi yapanlara aynı olanakların sağlanması lazım. Kanun diyor ki ‘Polis kendi görevi dışında başka işlerde kullanılamaz’ diyor. Emredici hüküm. Siz de biliyorsunuz, size verilen görevlerin haddi hesabı yok."