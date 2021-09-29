Kılıçdaroğlu: Siyaset müdahale etmezse bu ülkeye bir gram kokain giremez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün emekli emniyet mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Emekli polislere seslenen Kılıçdaroğlu, “Siyaset müdahale etmediği zaman bu ülkenin huzurunu sağlarsınız. Bir gram kokain bu ülkeye girmez” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Emekli Emniyet Mensupları Buluşması’nda, polislerin yaşadığı sorunları dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan polislerinin ailelerine para topladılar. Bu paranın üzerine çöktüler. ‘Biz iyi para veriyoruz’ dediler. 152 lira mıydı, 163 lira mıydı, bağlanan aylığı söyledik. Dekontunu gösterdik” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları dile getirdi: