Kılıçdaroğlu: Sırp kartelleri şehirlerimizi terk edin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıyer'de Sırp çete liderinin yakalanması sonrası villanın bahçesinde ceset aranmasına ilişkin bir haberi alıntılayarak tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı "Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur'' diye belirtti.

Kılıçdaroğlu Sırpça olarak da paylaştığı açıklamasının girişine de "Sırp kartelleri şehirlerimizi terk edin" diye yazdı.