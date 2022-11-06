'Emniyet üç gündür bahçeyi kazıyor, üç ceset bulundu, mafya lideri gözaltında'

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Ormanada sitesinde yaşanan 'kazı çalışmasının' detaylarını paylaştı.

Bir evin bahçesinin üç gündür emniyet ekipleri tarafından kazıldığını bildiren Altaylı, "2014’ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuştucu kuryesi oldukları iddiası var" ifadesini kullandı.

Altaylı ayrıca, "Ormanada’daki komşuları adamı 'Boris' diye tanıyorlar ve çok efendi bir adamdı diye şaşkınlar" açıklamasında bulundu.