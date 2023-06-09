Kılıçdaroğlu seçimin ardından ilk kez canlı yayında: 'Pişmanlığım olmadı, yapılan her şey doğruydu'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından ilk kez katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında seçim süreccine ilişkin şöyle konuştu:

"Pişmanlığım olmadı. Yapılan her şey doğruydu, benim açımdan. Herhangi bir pişmanlık söz konusu değil."

Kılıçdaroğlu, "Seçim gecesi 'İstifa ediyorum diyebilirdiniz', demediniz. 12 gün boyunca seçmenleri yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hiç pişmanlık duymuyorum. Önemli bir aşamayı kaydettik. Demokrasiyi savunanları CHP bir araya getirdi. Bunlar hiç konuşulmuyor. Bir mutabakat metni hazırladık. Ben o gece konuştum. Altı lider bir araya da geldik."

Kurultaya dair açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı. CHP Genel Başkanları için adaylık önce gelmez. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra Genel Başkanlık gelir. 'Biz nerede kaybettik?' bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

CHP'nin niçin kaybettiğine ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"CHP kırsalda yeteri kadar etki gösteremedi. 3 milyonluk fark, 1-2-3 tane sandık kurulan yerlerde oluştu. Buralara daha fazla gidilebilirdi. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış. Ortaya çıkan tablonun ağır yenilgi olarak görülmesini doğru bulmam."

Seçim güvenliğine ilişkin soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu seçime sandık açısından CHP kadar hazırlık yapan ikinci bir parti bulamazsınız. İttifak yaptığımız partiler dahil. Onlar da çalıştı ama başat rol bizdeydi. 1.5 yıl bununla uğraştık. Tutanaklar da geldi. İlk turda sorunlar çıktı. Bilgisayar sisteminde modeller açısından uyumsuzluk çıktı. Yoksa tutanaklar var bizde. İkinci turda da bütün tutanaklar elimize geldi. Geçen seçimlerde biz Şanlıurfa'nın bazı ilçelerine giremedik. Bize sıfır oy çıkan yerlere milletvekillerimizi gönderdik, darp edildi" dedi.

Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı sorusunu "Ben 'adayım' demem. Partinin kurumsal kimliği var. Ben şimdiye kadar hiç ben adayım demedim. Delegeler karar verecek. Bu partinin sağ duyusu var, 100 yıllık geleneği var. Sıradan birini parti başkanı yapmaz" diye yanıtladı.