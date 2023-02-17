Kılıçdaroğlu: Seçim zamanında, 18 Haziran'da yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen seçimin ertelenmesine yönelik tartışmalara ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimleri erteleyemeyeceğini belirterek, "Seçimler zamanında, 18 Haziran'da yapılacak" dedi.

Seçimin YSK üzerinden ertelenmesi durumunda "YSK, ‘bu şartlarda sağlıklı seçim yapamayız’ derse kapısına kilit vurmak lazım" diyen Kılıçdaroğlu, "YSK böyle bir karar alırsa açık söylüyorum; bu, demokrasiye darbedir" diye konuştu.

'Hiçbir hakim böyle bir kararın altına imza atmaz'

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir'e konuşan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Parlamento çalışıyor zaten. Bir talebiniz varsa oraya getirin. Ancak kararı YSK üzerinden almayı planlıyorlarsa ve YSK, ‘bu şartlarda sağlıklı seçim yapamayız’ derse kapısına kilit vurmak lazım. Bu teknolojik imkânlarla nasıl seçim yapamıyoruz dersin? Bugünün şartlarında telefonunuzdaki GPS sinyalinden anında yeriniz dahi belirleniyor. YSK böyle bir karar alırsa açık söylüyorum; bu, demokrasiye darbedir. Hukukun üstünlüğüne vurulmuş bir darbedir. Hiçbir hakim böyle bir kararın altına imza atmaz.

Seçim zamanında, 18 Haziran’da yapılacak. Önümüzde bunun için 4 ay var. Eğer daha önce seçim yapmak istiyorsa yetkisini kullanıp Meclis’i feshetmesi gerekir."