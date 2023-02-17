Kılıçdaroğlu: ‘Devlet nerede’ diye soran Türkiye gerçeğini yaşadık

Resmi verilere göre 38 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremlerde ilk 24 saatte devletin yardım götüremediğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşların "Devlet nerede" diyerek isyan ettiğini söyledi.

“Çadır üretemeyen, bulamayan bir ülke konumuna geldik; Kızılay'ı, AFAD'ı çökerttiler” eleştirisi getiren Kılıçdaroğlu, “Bunlar, devleti yönetme kabiliyetini yitirmeselerdi ilk yapacakları iş askeri alana çıkartmak olmalıydı” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, seçimlerin bir yıl erteleneceği iddialarına ilişkin de "Akılla mantıkla bağdaşır yönü yok” dedi.

'Ortada savaş yok, seçimleri ertelemenin mantığı yok'

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, seçimlerin ertelenebilmesi için "savaş hali"ni şart koşan anayasaya işaret etti: “Şimdi Anayasa açık ve ortadayken yani açık hüküm varken ‘savaş halinde bile seçimlerin ertelenmesine ancak TBMM karar verebilir' derken, ortada savaş yok. Artık 21. yüzyıldayız seçimleri ertelemenin akılla mantıkla bağdaşır yönü yok. Bunun ortaya atılmasının Erdoğan'ın, ‘Bana bir yıl daha zaman verin' söyleminden mi kaynaklandığını da doğrusunu isterseniz tam olarak anlamak mümkün değil.”

Depremin yıktığı kentlere yardım ulaştırmada koordinasyon sorununun bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaş ‘Devlet nerede?' diye bağırıyor. Evet gerçekten devletin nerede olduğunu bağıran bir Türkiye gerçeğiyle karışı karşıya kaldık maalesef. Çadır üretemeyen, bulamayan bir ülke konumuna geldik. Eskiden Kızılay'ın çadırlarını görürdük her yerde, depremden hemen sonra binlerce çadır görürdük. Kızılay'ı çökerttiler, AFAD'ı çökerttiler. AFAD'da dikkat ederseniz nitelikli, deneyimli kadrolar var ama tepe kadrolar öyle değil. Tepe kadrolara politik atamalar yapıldı ve dolayısıyla AFAD riski gören, riski tahmin eden, afet sonrasıyla ilgili denemeler yapan bir kurum olmaktan çıkarıldı.”

'Kendi ordusundan korkan bir anlayış'

Dünyanın pek çok ülkesinde büyük afetlerle karşılaşıldığında ilk harekete geçenin ordu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, TSK'nın imkanlarına dikkat çekti: “Çünkü ordunun istihkâm taburları var. Acil hallerde onların neler yapacakları belli. Buna göre eğitimden geçmiş askerler. Eğer gerçekten bunlar, devleti yönetme kabiliyetini yitirmeselerdi ilk yapacakları iş askeri alana çıkartmak olmalıydı. Sahra hastaneleri kurulabilirdi, sahra yemekhaneleri, mutfaklar kurulabilirdi. Kışın şartlarına uygun askerimizin elinde çadırlar var. Bunlar süratli bir şekilde en geç 24 saat içinde ordumuz bunları yapabilirdi. Kendi ordusundan korkan bir yapı bir anlayış."