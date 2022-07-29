Kılıçdaroğlu: Sayıştay baskı altındadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıl Dergisi’ne verdiği mülakatta, “Sayıştay bugün şeklen TBMM adına denetim yapıyor görünmekle birlikte fiilen iktidarın baskısı altındadır. Denetimlere müdahale edildiği gibi Ak Parti döneminde kanunla oluşturulan Rapor Değerlendirme Kurulu vasıtasıyla da Meclis’e gönderilecek raporların içi boşaltılmaktadır. Ayrıca kısa bir süre önce Erdoğan Sayıştay’a ‘denetimlerde açık aramayın, ceza uygulamayın’ çağrısı yapmıştır. Bu Sayıştay’ı işlevsiz kılarak denetimi yok etmektir. Bu anlayışa, Anayasa’ya aykırı, milletin bütçe hakkını hiçe sayan uygulamalara son vereceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Bugün adına cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen modelde 1927 yılından bu yana var olan bu temel ilke ortadan kaldırıldı. Cumhurbaşkanına Meclis’te bütçenin kabul edilmemesi halinde bütçe yapma, yani vergi toplama ve harcama yapma yetkisi verilmek suretiyle milletin bütçe hakkı elinden alındı” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bütçe hakkını en güvenilir şekilde tesis edeceklerini söyledi. (ANKA)