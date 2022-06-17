Kılıçdaroğlu: Sayın Arınç ile tokalaştık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara’da katıldığı “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” toplantısında AKP’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile tokalaşmadığı yönündeki iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu gece saatlerinde; T24’ün “Bir Türkiye haberi: AKP'li Arınç, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tokalaştı” haberini alıntılayarak sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı:

“Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık.”