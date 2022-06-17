Kılıçdaroğlu: Sayın Arınç ile tokalaştık

Bülent Arınç ile tokalaşmadığı iddialarını yalanlayan Kemal Kılıçdaroğlu 'Kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara’da katıldığı “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” toplantısında AKP’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile tokalaşmadığı yönündeki iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu gece saatlerinde; T24’ün “Bir Türkiye haberi: AKP'li Arınç, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tokalaştı” haberini alıntılayarak sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı:

“Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık.”

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