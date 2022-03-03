Kılıçdaroğlu: Sarayın oligarkları, uykularınız kaçıyor değil mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından saat 21.00'de bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu videoyu, "Sarayın oligarkları, uykularınız kaçıyor değil mi? Daha bunlar güzel günleriniz. Gözünüzün yaşına bakan namerttir!" diyerek paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarına referans vererek "saray oligarklarının uykularının kaçtığını" söyledi.