Kılıçdaroğlu: Saray'da oturan ve biraz da vicdan sahibi olan bir kişi var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:
- Akaryakıt zamları dolayısıyla haksız eleştiriye muhatap oldum. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zammını yaparsın, belediye bu zamlarının yüzde 40 oranında zam yaptığında kıyameti koparırsın. Bu iktidarı anlamakta zorlanıyorum. Zammı yapan sensin, hangi belediye başkanı zam yapmak ister?
- Ekonomik kriz devam ediyor. Vatandaşın gündemi mutfak ve ekonomi. Aksoy Araştırma’nın dün bir araştırması vardı. Seçmenin yüzde 48’i çok kötü etkilemektedir diyor. Yüzde 36.6’sı kötü etkilemektedir diyor. Yani psikolojiyi kötü etkileyen oran yüzde 87.6. AK Parti seçmeninde bu oran yüzde 78.2. MHP seçmeninde yüzde 89. En büyük dramı yaşayanlar emekliler, geçinemiyorlar. Bayramda torunları, evlatları gelecek. Torunlarına en azından rahat bir harçlık verebilsinler diye grubumuzun imzasıyla emeklilere asgari ücretin neti tutarında bir bayram ikramiyesi verelim diye indirildi genel kurula. Genel Kurulda bekliyor. Size verilecek ikramiye asgari ücretin neti kadar olacak. Beşli çeteye verdiğinin binde birini emekliye vereceksin.
- Saray'da herkesin yüzü gülüyor. Saray'da oturan ve biraz da vicdan sahibi olan bir kişi daha var, Sayın Bülent Arınç. Bana inanmıyorsan Arınç’ı çağır bir dinle.