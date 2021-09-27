Kılıçdaroğlu: Sanayici dediğimizde hepsi bir partiden değil ki...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da önce patronlarla buluştu daha sonra ise muhtarlar ve apartman görevlileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu apartman görevlileriyle buluşmasında "Her partiden insanların çocukları işsiz. Sanayici dediğimizde hepsi bir partiden değil ki çok farklı siyasi görüştü olan sanayicilerimiz, çiftçilerimiz, üreticilerimiz var" dedi.

"Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Muhtarlar, apartman görevlileri, işçiler, milletvekilleri, devlet memurları, ev kadınları bir sosyal kimliktir. Sosyal kimliğe sahip olanların sorunlarını oturup düşünmemiz ve tartışmamız lazım. Çünkü o kimlik içerisinde herkes var. Her partiden insanların çocukları işsiz. Sanayici dediğimizde hepsi bir partiden değil ki çok farklı siyasi görüşte olan sanayicilerimiz, çiftçilerimiz, üreticilerimiz var."

'Hayat bir zincir gibi bizi birbirimize bağlamış'

"Fakirin, fukaranın yanında olana biz sosyal devlet diyoruz" diyen Kılıçdaroğlu "Bir çiftçi ekecek, biçecek, sonra zarar edecek. Peki nasıl geçinecek? Banka borçları, yüksek faizler olacak. Hayat, bir zincir gibi birbirimize bağlamış. Her birimizin farklı görevleri, işlevleri var. Gönlümüzde yatan, bu zincirin içinde kim varsa hepimiz mutlu olalım" diye konuştu.

'Farklılıklar zenginliktir, kavga aracı değil'

Muhtarlar için bir kanun çıkması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu "Demokrasiye aşığız biz. Demokrasi olmazsa kucaklaşamayız biz. Demokrasi olmazsa farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edemeyiz. Farklılıklar zenginliktir, kavga aracı değil. Biz farklılıklarımızı kavga aracı yapıyoruz. Farklı düşünceler bir toplumu ileriye taşır" ifadesini kullandı.

'Suriyelileri buraya getirene kızacağız'

Suriyeli sığınmacılar konusunda ise Kılıçdaroğlu "Suriyelinin bir kabahati yok arkadaşlar. Adam kaçmış, canını kurtarmış. Kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç… Kime kızacağız. Suriyeliler’i buraya getirene kızacağız" dedi ve "Bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz ama barış içinde göndereceğiz. Kavga ederek değil" diye ekledi.

'Meclis'e ilk sevk edeceğimiz kanun Siyasi Ahlak Kanunu olacak'

Kılıçdaroğlu "Sözüm var, Allah nasip ederse dostlarımızla birlikte iktidar olduğumuzda Meclis’e ilk sevk edeceğimiz bir numaralı kanun, Siyasi Ahlak Kanunu olacak" dedi. "Bir siyasi, siyasete girdikten sonra zenginleşmişse bilin ki malı götürmüştür" diyen Kılıçdaroğlu "Siyasete girdik, girdiğim gün mal beyanımı internet sitesine koydum. Hepsi teriyle kazandığım mallar. Karımın yüzüğüne kadar koyduk. Ama ben zenginleşmedim. İyi milletvekili maaşı alıyorum. Çoluk çocuk geçiniyoruz. Peki nasıl oluyor da birileri büyük han hamam sahibi oluyor. Siyaset kirlilikten arınmak zorundadır. Ahlaki zemine oturmak zorundadır" ifadesini kullandı.