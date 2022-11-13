Kılıçdaroğlu: Sakın ola ki 'sandığa gitmeyelim' demeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu 50. Yıl Gençlik Kampı’nda konuştu.
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde.
- Demokratik yollarla geleceği inşa edeceğiz. Demokrasiden asla ve asla ödün vermeyeceğiz. Baskı kurabilirler, şiddet uygulayabilirler. Unutmayın, sabırla, umutla güzel bir geleceği inşa edebiliriz. Sakın ola ki sandığa gitmeyelim demeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz
- Otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle sandığa giderek değiştireceksiniz. Dünya siyaset tarihi Türkiye Cumhuriyeti gençlerinin otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiklerini görecek. Tarih bunu yazacak.
- Kullandığınız oyun altın değerinde olduğunu bilmiyorsunuz… Sandığa gidip oy kullandığınızda tıkanan bütün demokratik kanalların yeniden açılmasını sağlayan bir güç olarak ortaya çıkacaksınız. Bu sizin için ne kadar değerli bilmiyorum Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve bekası için son derece değerli.
- Seçimler belki üniversitelerin açık olduğu bir dönemde olacak. Dolayısıyla öğrenciler ikâmetlerinin bulunduğu yerle öğrenim gördükleri kentler arasında fark olabilir. Burada size daha büyük görev düşüyor. O gençlerin sandığa gidip oy kullanmalarını sağlamanın yolunu ve yöntemini bulacaksınız.