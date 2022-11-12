Kılıçdaroğlu: Sandığa gidin ve Türkiye’nin kaderini değiştirin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Çukurova Belediyesi’nin toplu açılış törenine katıldı. İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in de katıldığı törende konuşan Kılıçdaroğlu, “Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Her bir oyunuzun demokrasi açısından çok ama çok yararı var. Oy kullandığınız zaman Türkiye’de Cumhuriyet tarihine altın harflerle bir sonucu yazdıracaksınız. Ve hep beraber Türkiye’ye demokrasiyi getireceksiniz. Sandığa gidin ve Türkiye’nin kaderini değiştirin” dedi.

"Sizden sadece bir şey istiyorum." diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. ‘Bugün gitmesem de olur, oy kullanmasam da olur’ sakın demeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Her bir oyunuzun demokrasi açısından çok ama çok yararı var. Oy kullandığınız zaman demokrasi gelecek. Oy kullandığımız zaman güzellik gelecek. Oy kullandığınız zaman kadın-erkek eşitliği gelecek. Oy kullandığınız zaman temiz bir çevre gelecek. Oy kullandığınız zaman güçler ayrılığı ilkesi gelecek. Oy kullandığınız zaman özgürce tweet atabileceksiniz. Oy kullandığınız zaman özgürce eleştirebileceksiniz. Ve oy kullandığınız zaman Türkiye’de Cumhuriyet tarihine altın harflerle bir sonucu yazdıracaksınız.

Ve hep beraber Türkiye’ye demokrasiyi getireceksiniz. Sakın ola ki, seçim sırasında, ‘Bu sefer de gitmeyeyim, oy kullanmayayım’ demeyin. Sandığa gidin ve Türkiye’nin kaderini değiştirin.”