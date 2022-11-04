Kılıçdaroğlu saat vermişti: Yeni video yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Londra’da hamburger yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp, "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere" diyerek saat 22.00 için video yayınlayacağını duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?" notuyla bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ortamı bulandırmak için aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüftür ki dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyorum. Bazen New York’taki gökdelenlerde bazen Man Adası’ndaki banka hesaplarında. Aile demişken bugün Londra'da Chelsea'yi size tanıtmaya geldim. Türkiye'den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler aslında çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Ey çeteler kaçmaya düşündüğünüz sokaktayım şu an. Önce kara parayı aklayıp Hazine'nin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim."