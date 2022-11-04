Kılıçdaroğlu Londra'dan video yayınladı: Gençler temiz parayı size mutlaka getireceğim

Yurtdışı temasları kapsamında Londra'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı.

"Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum" notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu Londra'nın farklı bölgelerine yatırım yapan fonlarla görüşmeler yaptığını belirterek "Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı büyük yatırımlarla Türkiye’ye getireceğiz" ifadelerini kullandı.

14 fonla toplantı yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımcıları çekerek halkımıza nefes aldıracağız. Kimse merak etmesin çok güçlü geliyoruz" şeklinde konuştu.

"Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları hiç yok" diyen Kılıçdaroğlu, "Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Yatırımlar size yapılacak, sizin için" dedi.