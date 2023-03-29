Seçim kampanyasına başlayan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan 21.00'da açıklama yapacağını duyurdu.
Kılıçdaroğlu, "Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu saat verdi: Tüm kadınları buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım' dedi.
Haber Merkezi
Seçim kampanyasına başlayan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan 21.00'da açıklama yapacağını duyurdu.
Kılıçdaroğlu, "Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım" dedi.