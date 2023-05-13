CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Twitter hesabında; saat 01.00’de açıklama yapacağını duyurdu.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz."
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Gece burada buluşalım gençler'
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 'Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz' paylaşımını yaptı.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Twitter hesabında; saat 01.00’de açıklama yapacağını duyurdu.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz."