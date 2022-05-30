Kılıçdaroğlu: RTÜK bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesi hakkındaki "kaçacaklar" açıklamalarına yer veren 4 televizyon kanalına RTÜK tarafından verilen cezalara tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler. Ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yoksullaştırma şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba “Eeey Amerika” edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde…

Belgeler ortaya çıkınca, emir verildi, atanmışlar aHaber’e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler. Ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; sadece bu!

Gelelim “Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?” sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray, senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!"