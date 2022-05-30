Televizyonlara Kemal Kılıçdaroğlu cezası

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki "kaçacaklar" açıklamalarına yer veren 4 televizyon kanalına oy çokluğu ile tavandan yüzde 3 para cezası verildiğini duyurdu.

Açıklama yapan İlhan Taşcı, yüzlerce şikâyet dilekçesinin aylardır işleme dahi alınmadığını, TÜRGEV ve Ensar'ın şikâyet dilekçelerinin 'mürekkebi kurumadan' RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından rapor hazırlatıldığını söyledi.

'Amaç yayıncıları korkutmak'

İlhan Taşçı “RTÜK, ülkenin Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkeyi sarsacak nitelikteki değerlendirmelerini ve açıkladığı belgeleri canlı yayınlayan kanallara oy çokluğuyla tavandan para cezası verdi” diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ana muhalefet partisinin liderinin açıklamalarını canlı yayınlayan televizyonlara para cezası verilmesi ‘basını sansürlemek, ana muhalefetin iktidara yönelik eleştirilerinin, çözüm önerilerinin halk tarafından duyulmasını’ engellemektir.

RTÜK’ün bugün almış olduğu karar doğrudan doğruya ‘anayasal güvence altındaki düşünce özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, ifadenin yayılması özgürlüğüne ve demokrasiye vurulmuş yeni bir darbedir!’

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının içeriği dünyanın her yerinde haberdir, hele hele dile getirdiği ilişkiler ve açıkladığı belgeler gazetecilik deyimiyle ‘sekiz sütuna manşet’ olacak niteliktedir. Buna karşın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Saraydan ve iktidardan aldığı talimatla alelacele akşam vakti bir rapor hazırlatıp kurulun gündemine bu konuyu getirmiştir.

Bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı!?

Öyle bir hava yaratılıyor ki, adeta ülkede suçu açığa çıkarmak suç sayılıyor!