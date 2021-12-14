Kılıçdaroğlu: Pazar atıklarından beslenen yüz binler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleşen "Aile Destekleri Sigortası Lansmanı"nda konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

“Aile Destekleri Sigortası, aileyi destekleyen bir sigorta dalı. Aileyi önceleyen, mutluluğunu ve ekonomik güvencesini sağlayan bir sigorta dalı. Peki çıkmayan bir yasanın, olmayan bir sigorta dalının öngördüğünün hepimiz yeteri kadar kavrayabildik mi? Bunu hayata geçirmek için neler yapabiliriz düşündük mü?

Her bir kadın kardeşimiz, anayasanın öngördüğü kuralın yerine getirilmesi için çaba harcayacak. O zaman CHP’li kadınlar olarak biz görevimizi yapmış olacağız. Ailenin temel direğinin kadın olduğunu aslında bütün erkekler kabul eder. Ailenin güvenliği de bir anlamda kadının elindedir. Devlet dediğimiz kurum anayasanın öngördüğü bu temel kuralı ne ölçüde yerine getirdi?

'Kaynakların kullanımı siyasi tercihtir'

Milyonlarca işsizimiz var. Pazar atıklarından beslenen yüz binler var. Atıkları toplayanların ağırlıklı olarak kadın olduğunu hepimiz biliyoruz. Evde çocuğuna yemek yapmak için pazar artığını evine götüren yüz binlerce kadın var.

Bütçedeki kaynakların kullanımı bir siyasi tercihtir. Biz tercihi halktan yana kullanacağız. Vatandaşın tebaa olarak kabul edildiği bir yönetimde vatandaş bu hakkı talep edemez. Fakirlere yardım devletin lütfu değildir. İş bulacaksın. İş bulamıyorsan açlığa, yoksulluğa terk edemezsin. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bunu yaparken onun dini kimliğine, yaşam tarzına bakmayacağız. Allah'la kul arasına girmeyeceğiz."

Aile Destekleri Sigortası uygulaması

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

1) Aile Destekleri Sigortası nedir?

Aile Destekleri Sigortası yok. Anayasanın ve yasaların öngördüğü kural ihlal ediliyor burada. Yerine getirilmiyor. Uluslararası Çalışma Örgütü bunu kabul etti Türkiye ne yaptı? 1971 yılında 29 Temmuz'da TBMM'de 9 sigorta dalını hayata geçireceğine dair kanun çıkardı. 2021 yılı bitmek üzere... Bu sigorta dalı uygulanmıyor. İşsizlik Sigortası, rahmetli Ecevit döneminde çıktı.

Aile Destekleri Sigortası'nın özelliği ne? Kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demek. Halkadan birisi yok şu anda. Bu olmadığı için dramlar yaşanıyor. Onu biz tamamlayacağız.

2) Aile Destekleri Sigortası kimleri kapsar?

Aile Destekleri Sigortası, asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır.

3) Aile Destekleri Sigortası yoksul ailelere sadece asgari ücret tutarında mı destek verecek?

Hayır. Her bir ailenin pozisyonu, durumu özel olarak incelenecek. Ailenin durumuna, pozisyona bağlı olarak en az asgari ücret tutarında destek sağlanacak.

4) Devlet kamuya eleman alırken bu sigortadan yararlanan ailelere pozitif ayrımcılık yapacak mı?

Aile Destekleri Sigortası Yasası çıktığı zaman bu ailenin çocuklarına öncelik hakkı tanınacak. Fakir fukara ailelerin çocuklarına sahip çıkacağız. Temel hedefimiz, her ailede asgari bir sigortalı olacak. Sürekli yardım almak değil çalışmak, kazanmak, eve huzur içinde dönmek ana hedefimiz bu.

5) Aile Destekleri Sigortasını hangi kurum uygulayacak?

Yeni bir kurum kuracağız. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak. Sadece ailelere bakacak. Bütün yardımları bir elde toplayacağız. İnsan onuruna yakışır şekilde hayata geçireceğiz. Kendini bilmez politikacıların, insanların fakirleri sıraya dizip, yardım yapıp televizyona çekip kendi vicdanlarını rahatlatan uygulamalara son vereceğiz."

Asgari ücret açıklaması

Kılıçdaroğlu "Bugüne kadar bu kanun neden çıkmadı? Çünkü devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil büyütmek istediler. Bu topraklarda yoksulluğu tarihe gömmek için iktidar olmak istiyoruz" dedi.

Asgari ücretle ilgili de şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde bir gıda krizi yaşanacağını biliyorum. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Bugünlerde asgari ücret belirlenecek. Bir ailenin geçinebilmesi için en düşük ücret bu. 2021 Ocak ayında asgari ücret net 2 bin 825 liraydı. O günkü dolar kuru 384 dolar. 'Türkiye şaha kalktı' diyorlar ya, yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler. Büyüme de olsun, alıp büyümeyi Saray'larına götürsünler. Yılbaşındaki hakkını yıl sonunda da teslim etsinler."