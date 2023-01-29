Kılıçdaroğlu: Para için gidip birilerinin önünde boyun eğiyorsak...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimseye el avuç açmayan o fakir cumhuriyet kendi küllerinden doğmuştur ve biz bu cumhuriyeti onun arzu ettiği kadar büyütemedik. O nedenle siyasetçilerin dönüp kendilerini sorgulamaları lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen “Mübadelenin 100. Yılında Mübadil Dernekleri Ankara Buluşması” etkinliğine katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Birlikte olmak, beraber olmak, kucaklaşmak, kin ve öfkeden arınmak, güzel bir Türkiye inşa etmenin en temel yollarından birisidir. Birlikte mademki bu güzel cumhuriyeti kurduk, birlikte büyüteceğiz.

Çocuklarımız daha güzel bir Türkiye’de büyüsün, daha güzel bir Türkiye’de yaşasın istiyoruz. Onların birikimleri, gelecek kuşaklara kendi bilgilerini aktarmaları, iyi yetişmeleri hepimizin temel özlemlerinden birisidir. Elbette bunu yaşatmak zorundayız. Bu tabloyu büyütmeye, bağımsız, güçlü Türkiye’yi inşa etmeye ihtiyacımız var.

'Siyasetçilerin dönüp kendilerini sorgulamaları lazım'

Osmanlı’nın borcu son kuruşuna kadar ödenmiştir. Hiç kimseye el avuç açmayan o fakir cumhuriyet kendi küllerinden doğmuştur ve biz bu cumhuriyeti onun arzu ettiği kadar büyütemedik. O nedenle siyasetçilerin dönüp kendilerini sorgulamaları lazım. Eğer bugün para için gidip birilerine 'Acaba bir yerden borç bulabilir miyiz?' diye birilerinin önünde boyun eğiyorsak bu tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluğu yerine getirmediğimizi gösteriyor.

Bu nedenle ekonomik açıdan güçlü olduğumuz andan itibaren de bütün dünya size saygı gösterecektir. Biz ekonomik açıdan Türkiye’yi büyütmek ve güçlendirmek için mücadele ediyoruz." (AA)