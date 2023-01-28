Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş cinayeti açıklaması: Bu iş torbacılarla kalmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesine seslenerek, "Adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz. Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum' diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz" dedi.

"Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak" diyen Kılıçdaroğlu, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz.

Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan, merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum."