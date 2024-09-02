Kılıçdaroğlu-Özel yan yana: Özel sunum yaptı, irtibatta olunacak

CHP Genel Başkan Özgür Özel, dün akşam eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yer aldı.

Özgür Özel, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, tüzüğümüzde yapacağımız değişikliklere ilişkin önerilerini dinledik" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin detayları

CHP Ankara İl Başkanı Erkol, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ANKA'ya konuşan Erkol, "Görüşme Sayın Özgür Özel'in davetiyle oldu. Sayın Özgür Özel önceki genel başkanlarla tüzük konusunda görüşmek ve değerlendirmek istiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu'yla da takvimler bugüne örtüştüğü için bugüne planlandı. Mansur Başkan'la bu görüşmenin yemekli daha rahat bir ortamda olması konusunda bir öneri götürmüştük. Sayın Genel Başkan da buna sıcak bakınca dörtlü yemek yemiş olduk. İki genel başkan konuştu. Amaç onların karşılıklı diyaloğuydu. Zaman zaman biz de küçük katkılarda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel sunum yaptı

"Sayın Özgür Özel tüzük ile ilgili çok ayrıntılı sunum yaptı" diyen Erkol, şunları kaydetti:

"Madde madde Sayın Kılıçdaroğlu'na anlattı. Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman çok küçük sorular sorarak konuyu daha da açıklayıcı hale getirmeye çalıştı. Ama tüzük çok hızlı yenileniyor. Yani bir şekilde bir öneri geliyor mesela bir iki cümle değişiyor. Hem Parti Meclisi'ne hem Meclis grubuna tüzük sunulacak. Muhtemelen bir kere daha revize edilecek. Bugüne kadarki yapılan revizyonlar Sayın Kılıçdaroğlu'na verildi. Yazılı olarak da verildi. Ama yarından sonra revize edilmiş hali bir kez daha verilecek. Zannediyorum Kılıçdaroğlu onun üzerine bir değerlendirme yapıp daha derli toplu görüşlerini sunacak. Bugün ilk kez böyle sohbet edildiği için daha çok anlamaya dönük sorular sordu. Benim görüşüm değişikliklerin önemli bir kısmı için olumlu görüş beyan edecek. Yine bir görüşmeyle ya da yazılı olarak kendi görüşlerini iletir diye düşünüyorum."

Görüşme olumlu geçti

"Bu görüşmenin tekrarlanma olasılığı yüksek" diyen Erkol, "İki taraf da çok keyif aldı görüşmeden. Doğrusu Mansur Başkan'la birlikte biz de çok keyif aldık. Onun için bu görüşmeyi tekrarlayalım belli aralıklarla dedik. Hem Sayın Özel hem Sayın Kılıçdaroğlu da buna sıcak bakacaklarını söylediler. Görüşme çok olumu geçti. Kılıçdaroğlu da olumlu yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Erkol, şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu kendisinin adına yazılan, çizilen, speküle edilen birçok şeyle hiç alakasının olmadığını ama bunlara da bir şey yapamadığını, insanların bir şekilde sanki yanındaymış ya da onun görüşleriymiş gibi çeşitli şeyleri yazdıklarını ve bunlara da takılmadığını söyledi. Kendisinin bizzat yazdıkları dışında yazılanlara itibar edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Ne o düşüncelerle ne o yazılan hiçbir alakam yok diye bir sohbet oldu."

İrtibat halinde olunacak

Öte yandan ANKA'nın aktardığına göre Parti Meclisi ve TBMM Grubu toplantısı ile Ankara İl Danışma Kurulu’ndan gelen önerilerin ışığında tüzük taslağında değişiklik olması halinde Kılıçdaroğlu ile irtibat halinde olunması kararlaştırıldı.

Özel, Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkanlığı sırasında vadettiği tüzük değişikliklerine taslak metinde yer verdiklerini belirterek, yeni bir önerisi olup olmadığını sordu.

Kılıçdaroğlu da yeni bir önerisi bulunmadığını, taslağın son halini kendisine ulaştıktan sonra bilgi vereceğini ifade etti.