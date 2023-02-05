Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde sıkıntılar yaşadığını iddia eden Sabah yazarı Mahmut Övür, "Kılıçdaroğlu öyle bir masa kurdu ki, 'Hain ilan edilirim' korkusuyla kimse ayrılamıyor" ifadesini kullandı.

Övür'ün "İyi Parti nasıl kurtulur?" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Bu tablodan memnun olan tek bir parti ve lider var: CHP ve Kılıçdaroğlu... Kılıçdaroğlu öyle bir masa kurdu ki, 'Hain ilan edilirim' korkusuyla kimse ayrılamıyor. İyi Partililer bu sürecin neresinde 'pişman' oldular bilmiyorum ama bugünkü pişmanlıklarının işe yaramayacağı çok açık.

Birilerinin onları 'kilit parti' olarak nitelemeleri de yetmez. Bu Akşener'in sıkışmasından, partisindeki gerilimden belli. Akşener, ne Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verebiliyor, ne önerdiği iki belediye başkanını aday yapabiliyor, ne de ayrılıp kendi adayını çıkartabiliyor. Eli güçlü olsaydı bunlardan birini çoktan yapardı.

'Akşener zor durumda'

Ayrıca şöyle ters bir durum da var: Masanın birinci partisi CHP ve masayı kuran Kılıçdaroğlu olduğuna göre doğal olarak adaylığın da onun hakkı olacağı başından belli. Akşener bunu o masaya otururken düşünecekti. Herhalde Kılıçdaroğlu'nun siyaset mühendisliğini hesaba katmadı.

CHP'nin yarısı kadar oyu olmayan Akşener adayı belirleyecek, CHP de onun dediğini yapacak, olacak iş değil. Bunun tersi ancak, Kılıçdaroğlu'nun bir biçimde 'ikna' edilmesi veya 'herhangi bir yolla' devreden çıkartılmasıyla mümkün. Son viraja girildiği için bu da zor görünüyor.

O yüzden Akşener'in fazla seçeneği yok. Temel Karamollaoğlu'nun son Davutoğlu ve Babacan'la görüşmesi de Kılıçdaroğlu'na masanın sıcak baktığını gösteriyor. Anlayacağınız Akşener zor durumda."