Kılıçdaroğlu: O konutlar bitecek, kimse korkmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Rusya'ya olan gaz borcunu ödeyemediğini söyledi, sosyal konut başlığına ilişkin ise, "O konutlar bitecek, kimse korkmasın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya’ya borcunu ödeyemiyorum diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana! Türkiye hep ciddi devlet olmuştur ve itibar görmüştür. Her şeyi yok ettiler. Çok çürük bir sistem var. Çok çürümüş bir saray iktidarı var.

Sürekli de oy satın almak için yalan söylüyorlar. Vaatlerin çoğunu asla yapmayacaklarını biliyoruz ama halkımız kaygılanmasın. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri, iktidarı devralınca biz tamamlayacağız. Bu da Bay Kemal sözü olsun. O konutlar bitecek, kimse korkmasın."