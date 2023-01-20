Kılıçdaroğlu o günü anlattı: 'Saray'a hayatımda bir defa gittim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için gittiği Gaziantep'te Sanayi Odası'nı da ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleri ağırladı.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Hayatımda saraya bir sefer gittim. 15 Temmuz'dan sonra. Sayın Erdoğan vardı, Bahçeli vardı, Binali Bey vardı, İbrahim Kalın Bey vardı. Dedim ki 'Ben Maliye Bakanlığı'nda çalışır, daire başkanı iken rahmetli Özal bizi toplardı Başbakanlık'ta. Bir kanun çıkaracağı zaman bize sorarlardı, 'Ne' diye. Bazı uygulamalara itiraz ederdik. Rahmetli Özal da bizi dinlerdi. Neyin ne olduğunu anlatırdık. Planlamacılar vardı, onlar da anlatırdı" diye anlattı.

'Demokrasilerde kanun taslağını bürokratlar hazırlar'

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binali Bey dedi ki 'Siyasetçi karar verir.' Elbette siyasetçi karar verir. Ama yanlış karar verir de uygulamaya koyarsa dönüp bürokrata soramaz; 'Kardeşim beni niye uyarmadınız, hatalı olduğunu'. Dünyanın bütün demokrasilerinde kanun taslaklarını bürokratlar hazırlar."