Kılıçdaroğlu: Nereye giderlerse gitsinler 418 milyar doları sizin için alacağım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Nurdağı'nda Millet Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Depremde yıkılan ve ağır/orta hasarlı bina sayısı 817 bin 48. Söz verildi. Size binalar yapacağız dediler. 2 yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle size satacağız dediler. Ben Nurdağı'ndan bütün depremzede kardeşlerime söz veriyorum. Bu binaların tamamı yapılacak, 5 kuruş alınmayacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Siyaset zenginleşme aracı değildir. Malı götürmeye izin vermeyeceğim. O 418 milyar doları sizin için alacağım. 418 milyarı getireceğim. Nasıl alacaksınız diyorlar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler o parayı bu ülkeye getireceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğim, herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

'Bütün sorunlarımızı aşacağız'

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

"Hiç kimse ne kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmesin. Biz beraberiz, güçlüyüz. 85 milyon beraber olmalıyız. Bir çocuğumuz açsa bilin ki 85 milyon açtır o gün. Beraber olmanın, birlikte olmanın, aynı türküleri söylemenin yolunu, yordamını bulmak zorundayız. Çok ayrıştık, kutuplaştık. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Niye kutuplaşıyoruz, ayrışıyoruz? Akşam önümüze bir sofra geliyor, sabah önümüzde bir kahvaltı var. Söz veriyorum, beraber, birlikte bütün sorunlarımızı aşacağız.

Saraylarda gözüm yok. Sizler gibi yaşamak istiyorum. Zaten sizler gibi yaşıyorum. Öyle lüksle, büyük idealler falan yok ama bu toplumun büyümesi, gelişmesi lazım. Ortadoğu'nun, Akdeniz'in en güçlü ülkesi Türkiye olabilir. Önünde siyaset kurumundan başka hiçbir engel yok. Bizim demokrasi kültürümüz arttıkça onların da demokrasi kültürü artacaktır.

Siyaset kurumunun halka doğruları söylemesi lazım. Söylemiyorsa ciddi bir güvensizlik oluşur. Bugün siyasetçiye güvenilmiyorsa temel nedeni budur. Covid-19 oldu, resmi rakamlar açıklandı 82 bin kişi hayatını kaybetti diye. Daha sonra Türkiye'de ölenlerin sayısı açıklandı 200 bin fark ediyor. İzin verin yasımızı tutalım. Yeni bir Türkiye'yi, yeni bir anlayışı başlatacağız.

'Kusur kimdeyse paranın onu vermesi lazım'

Ev sahibi olan ve evi yıkılan vatandaşa sormak isterim. Bir müteahhit geliyor, binayı yapıyor. Sizin o binadan daire almanız için 23 imzaya ihtiyaç var. Bu 23 imzanın tamamı kamuya ait. 23 imza atılıyor sonunda da belediye izni veriyor. 'Bu bina sağlamdır. Bütün araştırmalar yapıldı' deniliyor. Sizde vatandaş olarak anlaşıyorsunuz, 23 imza atıldı, bu bina sağlam bunu satın alayım diyorsunuz, tek bir imza atıyorsunuz. Sizin binayı alırken, devletin verdiği güvence var. 23 imza var. Sizin hiçbir kusurunuz yok. Kusur kimdeyse paranın onu vermesi lazım."