Kılıçdaroğlu MYP ve BTP'ye gidiyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı aday ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığı sonrası ilk temaslarına başlıyor. Kılıçdaroğlu bugün Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır ve Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve saat 15.00'te Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek, görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek isteyecek.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından önce Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret etmişti.