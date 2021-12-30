Kılıçdaroğlu 'mülakat krizi' için gitti, MEB kapısına asma kilit taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece yaptığı açıklamada, konuyu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret edeceğini duyurmuştu.
Kılıçdaroğlu bugün beraberindeki heyetle bakanlığa gitti. Bakan Özer Kılıçdaroğlu'nun talebini reddetti.
Bakanlık kapısına asma kilit asıldı.
Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı, bakanlığın kapısına asma kilit vurulduhttps://t.co/FDnF4RpJgb pic.twitter.com/5vhx7K4EJC— soL Haber (@solhaberportali) December 30, 2021
'TÜGVA'dan TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı?'
Beraberindeki heyetle birlikte MEB önüne giden Kılıçdaroğlu bina önünde konuştu.
Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: