Kılıçdaroğlu 'mülakat krizi' için gitti, MEB kapısına asma kilit taktı

Milli Eğitim Bakanlığı'na giden ve içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, kapısına kilit vurulan bina önünde yaptığı açıklamada 'TÜGVA'dan TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı?' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece yaptığı açıklamada, konuyu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret edeceğini duyurmuştu.
 
Kılıçdaroğlu bugün beraberindeki heyetle bakanlığa gitti. Bakan Özer Kılıçdaroğlu'nun talebini reddetti.

Bakanlık kapısına asma kilit asıldı.

'TÜGVA'dan TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı?'

Beraberindeki heyetle birlikte MEB önüne giden Kılıçdaroğlu bina önünde konuştu.

Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa, bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa, bu gasp edilme sarayın talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en öncelikli görevimdir. Adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. KPSS'de 80 puan alan, 90 puan alan, 95 puan alan evlatlarımızın sözlü mülakatlarda elendiğini gördük. Onlarla konuştuk. Yazıktır, günahtır. Bu ülkeye, bu memlekete yazıktır, günahtır. 

TÜGVA'dan TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı? Burada haksızlık var, evlatlarımıza haksızlık var. Bir anne babanın evladını sınavlara nasıl hazırladığını bilmeyenimiz var mı? Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum.

Benzer olaylar geçmişte olduğunda haksızlığa uğrayanlar Danıştay'a gittiler, davalarını açtılar. Danıştay kararında deniyor ki; verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır. Haksızlığa uğradığını düşünen bütün vatandaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Haksızlık yapanlar görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler.

Dürüst bürokratlar başımızın üstüne. Onlara daha önce de söyledim. Haksızlıkların altına imza atmayın dedim. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık yapan bu şeytanlarla hesaplaşmak benim boynumun borcudur. Şu gördüğünüz binada oturanların yatacak yeri yoktur."

Haber

Milli Eğitim Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini reddetti