Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Görüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Görüşme öncesi parti binasına giden bazı yurttaşların "Sn İnce, oyları bölmeyin çekilin" yazılı döviz taşıdığı görüldü.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından iki Genel Başkanı açıklama yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle oldu:

"Bizi kabul ettiği için teşekkür ederim. Doğal olarak deprem bölgesi olmak üzere pek çok sorunu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili çözümleri de ifade ettik. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek benim ve Sayın İnce'nin görevi"

İnce şu açıklamayı yaptı:

"Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır. Bizim ilkelerimiz nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu ülkeyi yönetmemelidir. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz."