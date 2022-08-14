Kılıçdaroğlu 'muhafazakarlarla' buluştu: 'Kusurumuz, hatamız var daha önce de söyledim'

'Helalleşme çağrısı' kapsamında birçok kesimle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar olduğu belirtilen bir grubun çağrısıyla düzenlenen programa katıldı.

Çağrısını “Toplumda hangi kesimin yarası, travması, sorunu varsa bunların sarılmasını, çözülmesini istiyorum. Çocuklarımızın, gelecek kuşakların bizleri, toplumu barıştıran insanlar olarak anmalarını istiyorum. Artık toplum kucaklaşmalı ve geleceğini kurmaya bakmalıdır” ifadeleriyle tanımlayan Kılıçdaroğlu, muhafazakarlarla düzenlenen programda CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kürsüye çıkarak konuşmalar yaptı.

Kamplaşmayı siyaset kurumu yaptığında toplumda derin yaralar açtığını belirten Kılıçdaroğlu, o derin yaraların da Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini ifade etti.

'Bütün mesele aynı hatayı sürdürmemektir'

Muhafazakar gruptan yapılan açıklamada, kamplaşan bir Türkiye istemedikleri ve barış içinde yaşamak istediklerini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerli bulduklarını ifade etti.

'Helalleşme' çağrısını oy isteme amacıyla yapmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben bu konuşmaları üç aşağı beş yukarı değişik illerde, değişik kişilerden dinledim. Helalleşme sıradan bir çağrı değildir, oturup düşünmektir. Ya kavga ettik bari barışmasını bilelim. Bunu yapabilirsek bu millete huzuru getirmiş olabiliriz. Kusurumuz, hatamız var daha önce de söyledim. Hata insana mahsustur. Bütün mesele aynı hatayı sürdürmemektir. Helalleşme aynı zamanda barışmak demektir. Aynı sofraya oturmak demektir" ifadelerini kullandı.

'Helalleşme sevgiyi büyütmektir'

Siyasetin samimi bir zeminde yürümesini istediğini belirten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sizler geldiniz şeref verdiniz. Bizim açımızdan son derece değerli bir hareket. Oturup konuşmak bize bakıp yeri geldiğinde sağlıklı ve tutarlı eleştiriler yapmak bizim açımızdan son derece önemlidir. Bu buluşmanın büyük bir önemi var. Artık birlikte olmalıyız. Elbette farklı düşüneceğiz. Ama bunlar kavga nedeni olmamalı.

Böyle olmazsa memleketi huzura kavuşturamayız. Helalleşme sevgiyi büyütmektir. Sevgiyi, dostluğu büyütmektir. Her evde huzurun olması için mücadele etmiyorsam niye siyaset yapıyorum? Helalleşme acılardan ders çıkarıp gelecekte böyle acıların yaşanmaması çağrısıdır. Bizim helalleşmeye ihtiyacımız var. Karşı çıkanlara rağmen yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bereketi getireceğiz. Benim hakkım sizlere helal olsun."