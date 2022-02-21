Kılıçdaroğlu MHP'nin gönderdiği kandilleri paylaştı: 'Hoş bir hatıra'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe yapılan zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerini isyan denemesi olarak yorumlamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödememesi durumunda elektriğinin kesilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu için "Karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor" diyerek MHP teşkilatlarına Kılıçdaroğlu'na kandil göndermeleri için talimat vermişti.

'Müzemizde yerini alacak, Bahçeli kandilleri olarak'

MHP teşkilatlarının CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği kandillere ilişkin sosyal medya üzerinden bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, konuya dair şunları söyledi:

"Bahçeli, AKP sözcülerinden daha ateşli bir beşli çete savunucusu olup, çıkıverdi. Halkımız bu faturalardan acı çekiyor dedik diye, tüm MHP teşkilatlarına kandil göndertiyor. Bakın, gelenlerin hepsi kütüphanemizdeki masada. Koca MHP'yi ne hale getirdi, çok yazık. Halk acı içinde, Bahçeli beşli çete savunusunda. Bahçeli, beşli çetenin karlarına savunadursun, bu iş nereye kadar gidecekse gitsin. İşte tam oraya kadar gideceğim ve zamlar geri çekilecek. Bu kandiller de hoş bir hatıra olarak müzemizde yerini alacak, Bahçeli kandilleri olarak."