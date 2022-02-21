Kemal Okuyan'dan Kılıçdaroğlu'na NATO tepkisi: NATO eli kanlı bir örgüttür, o el kırılmalıdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, "Biz NATO'nun bir parçasıyız. Dolayısıyla kendimizi bu ittifakın dışında göremeyiz. Bu konuda taahhütlerimiz var. Biz NATO'yu sadece bir savunma aracı, kurumu olarak da görmüyoruz. NATO artık bugün 21. yüzyılda aynı zamanda demokrasinin de bir güvencesi" dedi.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. "NATO sermaye diktatörlüğünün güvencesidir" diyen Okuyan, "Doğrusu şu: NATO sermaye diktatörlüğünün güvencesidir. AKP iktidarından bunalan halkımızın NATO’cu bir demokrasi ve özgürlük anlayışına umut bağlamaması için her şeyi yapacağız. NATO eli kanlı bir örgüttür. O el kırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu “NATO demokrasinin güvencesidir” demiş. Doğrusu şu: NATO sermaye diktatörlüğünün güvencesidir. AKP iktidarından bunalan halkımızın NATO’cu bir demokrasi ve özgürlük anlayışına umut bağlamaması için her şeyi yapacağız. NATO eli kanlı bir örgüttür. O el kırılmalıdır. — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) February 21, 2022

'NATO bu düzenin ilan edilmemiş kutsalıdır'

Okuyan Türkiye'nin NATO'ya kabul edilmesinin yıldönümünde soL'a verdiği röportajda konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"(Düzen siyasetçileri) NATO’yu tartışamazlar. NATO bu düzenin ilan edilmemiş kutsalıdır. Aslında bütün NATO ülkelerinde benzer bir durum söz konusudur. NATO Sovyetler Birliği’ne karşı kurulmuştu. Peki bunun bugün anlamı ne? Sovyetler Birliği’nin yerine Rusya geçti, bu kadar basit mi? Bu tür bir akıl yürütme, NATO’nun sadece ve sadece ABD emperyalizminin çıkarlarına hizmet eden bir örgüt olduğu sonucuna vardırır bizi. Oysa NATO, bir sermaye örgütüdür. Sovyetler Birliği’nin artan güç ve prestijine karşı kurulmuştur ama özünde uluslararası işçi hareketine karşı bir savaş ya da terör örgütüdür. Sovyetler Birliği’ne karşıtlığın arkasında anti-komünizm ve sınıf çıkarları vardır. Dolayısıyla NATO bütün üye ülkelerin sermaye sınıfı açısından kendi egemenliklerini sürdürmenin güvencesidir. NATO üyesi ülkeleri Sovyetler doğrudan tehdit etmedi ama bu ülkelerde burjuva iktidarlar tehdit altındaydı. Bu nedenle NATO her ülkede gizli yapılanmalar kurdu, kontrgerilla örgütlenmelerine gitti. Üye ülkelerde yalnızca askeri değil sivil bürokrasiyi de kendi tezgahından geçirmek için kanallar yaratan NATO her şeyden önce bir sermaye örgütüdür. Emperyalizm içi rekabette kullanılması, ABD’nin çıkarlarına hizmet eden bir kurum olması bu gerçeği değiştirmez. İşte bu yüzden düzen partileri NATO’yu sorgulayamaz. Dünyada düzene eklemlenme sürecine giren “sol” hareketleri takip edin, ilk yaptıkları şey NATO’ya karşı söylemlerini yumuşatmaktır."

'Doğru olan S-400 değil, NATO'yla entegre bir sistem'

Kılıçdaroğlu Dünya gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin NATO'nun bir parçası olduğunu ve kendini ittifakın dışında göremeyeceğini belirterek, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaları halinde bunun şartlarını yerine getireceklerini söyledi.

Türkiye'nin sorun yaşadığı Suriye ve Mısır başta olmak üzere tüm ülkelerle problemleri çözeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, son dönemde dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, "Biz NATO'nun bir parçasıyız. Dolayısıyla kendimizi bu ittifakın dışında göremeyiz. Bu konuda taahhütlerimiz var. Biz NATO'yu sadece bir savunma aracı, kurumu olarak da görmüyoruz. NATO artık bugün 21. yüzyılda aynı zamanda demokrasinin de bir güvencesi" dedi.

Türkiye'nin üyesi olduğu NATO kapsamında savunma sistemini ve ilişkilerini bu bağlamda götürmesi gerektiğini belirterek, "Rusya ile ilişkilerimizin iyi olmasını isteriz... Ama biz Batı ittifakının bir parçası olmak isteriz" diye konuştu. NATO sisteminin dışında Rusya'dan alınan S-400 uzun menzilli savunma sistemini Türkiye'nin kime karşı kullanacağını ilk günden beri sorduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Suriye mi, İran mı, Yunanistan mı? Kim için kullanacağız? Bu sorunun şu ana kadar cevabı alınmış değil" dedi. Kılıçdaroğlu, alınan S-400'lerin depolarda beklediğini belirterek, doğru olanın NATO ile entegre bir sistem olduğunu söyledi.