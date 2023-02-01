MHP’den 2014 ve 2018 yılında belediye başkanlığı ve milletvekilliği aday adayı olan ve geçen yıl partiden istifa eden Engin Ayengin, CHP'ye katıldı.
Ayengin'e parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu MHP'den istifa eden isme rozet taktı
MHP'den istifa eden Engin Ayengin, CHP'ye katıldı, rozetini Kılıçdaroğlu taktı.
Haber Merkezi
MHP’den 2014 ve 2018 yılında belediye başkanlığı ve milletvekilliği aday adayı olan ve geçen yıl partiden istifa eden Engin Ayengin, CHP'ye katıldı.
Ayengin'e parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.