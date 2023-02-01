Kılıçdaroğlu MHP'den istifa eden isme rozet taktı

MHP’den 2014 ve 2018 yılında belediye başkanlığı ve milletvekilliği aday adayı olan ve geçen yıl partiden istifa eden Engin Ayengin, CHP'ye katıldı.

Ayengin'e parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.