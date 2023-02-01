'İYİ Parti'den inanılmaz itiraf' dedi, diyaloğu aktardı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "İYİ Parti'den inanılmaz bir itiraf" alt başlığını kullandı, ilginç bir diyalog aktardı.

İYİP'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı haberleri artarken gelen yazıda Selvi, şu iddiaları dile getirdi:

"İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı. Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağına inanıyorlar. Son açıklamalarından sonra Mansur Yavaş’tan da umutlarını kesmiş durumdalar. Ekrem İmamoğlu’nu istiyorlar. Ama Kılıçdaroğlu’na rağmen aday yapamıyorlar. O nedenle büyük bir çıkmaza saplanmış durumdalar. İYİ Partili bir kurmayla bir dostu arasında şöyle bir diyalog yaşanıyor.

- Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne yapıyorsunuz?

- Ne yapalım. Tutturdular Kılıçdaroğlu diye. İşin özü Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden kazandırmak için her şeyi yapıyoruz.



Durum budur..."