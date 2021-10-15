Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nda Kavcıoğlu ile görüşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek için Merkez Bankası’na geldi. Kılıçdaroğlu’na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Kavcıoğlu ile görüşeceğini duyurduğu sosyal medya paylaşımında, şunları söylemişti:

“Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz.” (ANKA)