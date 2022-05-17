Kılıçdaroğlu: Mahkemeyi de kararı da tanımıyorum, Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaların Yargıtay tarafından onanmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Parti kapatmakla, farklı düşündü diye insanları hapse atmakla bir ülkeye demokrasi gelmez. O mahkemede görev yapan hakimler unutmasın, bu ülkeye demokrasiyi Saray’a rağmen getireceğiz. Kararı tanımıyorum, kararı veren mahkemeyi de tanımıyorum. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanımızdır" dedi.
'SADAT korkak bir yapı'
SADAT’ı da eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bunun Cumhurbaşkanlığı danışmanlığında ne işi var. Oraya gittik, Engin bey zile bastı. SADAT’ın görevi, amacı nedir bilgilenmek istiyoruz. İki kişi geldi, bir daha gelmedi. Bu kadar da korkak bir yapı. Kendi dilini reddeden, Arapçayı resmi dil yapmak isteyen anlayış Saray'da danışmanlık yapıyor. Ben bayrağımın, vatanımın mücadelesini veriyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu devamında, "Açıkça ifade edeyim yolunu kaybeden bir MHP var. Erdoğan'a soru sormak isterim, bu SADAT'çılar senin yanında hizalandılar, sana ne danışmanlığı verdiler. Emniyet var istihbarat var sen bunları bir tarafa atıyorsun getiriyorsun ordudan atılan bir adamı kendine danışman tayin ediyorsun. Çık bunu anlat. Sen bunları ne için kullandın" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: