Kılıçdaroğlu Londra'da yatırım kuruluşlarıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırım şirketi Blenheim Chalcot'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Scale Space ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot'ı ziyaret ederek Kıdemli Danışman Richard Broyd'un bilgilendirme toplantısına katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ayrıca kampüsü gezerek bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu dün de Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket yöneticileriyle bir araya gelmişti.

Kılıçdaroğlu bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Londra'daki üçüncü günümüzde, dünyada büyük başarılara imza atmış girişimlere destek veren Local Globe ve Blenheim Chalcot yatırım kuruluşlarının temsilcileriyle verimli toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye'nin yarınında, parlak fikirlerin yüksek katma değere dönüşmesi var" ifadesini kullandı.