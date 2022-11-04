Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da eski Taraf yazarıyla buluştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere seyahati kapsamında 2007-2015 arasında Taraf Gazetesi’nde yazarlık yapan gazeteci Amberin Zaman ile görüştü.

Haber Merkezi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İngiltere gezisi devam ediyor.

Yurtdışı seyahatleri kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden Kemal Kılıçdaroğlu, dün Alan Turing Enstitüsü'nü ziyaret etti, Doug Gurr ile buluştu.

Bugün ise eskiden 2007-2015 yılları arasında Taraf Gazetesi yazarlığı yapmış gazeteci Amberin Zaman ile bir araya geldi.

Amberin Zaman, Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşmasında çekilen fotoğraf karesini şu notla paylaştı:

“Sayın Kılıçdaroğlu ile Londra’da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak.”