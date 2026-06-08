Kılıçdaroğlu 'kurultay sürecini başlatıyoruz' dedi, grup toplantısına çağrı yaptı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 08.06.2026 , 20:48
AKP’nin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yarın Meclis’teki CHP Grup toplantısına çağrı yapan bir açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu açıklamasında 11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını da belirtti.
CHP lideri ve grup başkanı Özgür Özel de aynı saatte CHP Grup Toplantısı yapacaklarını duyurmuştu.
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir” diye yazdı.
Milletvekilleri arasında yeterli desteğe sahip olmayan Kılıçdaroğlu tüm CHP örgütünü yarınki grup toplantısında "kenetlenmeye" çağırdı. Kurultay sürecini de perşembe günü başlatacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.”
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