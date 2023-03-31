Kılıçdaroğlu kurşunlanan İYİP İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek

İYİP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi, binadaki bir sandalyeye kurşun isabet etti. İstanbul Valiliği saldırı hakkında tahkikat başlatıldığını duyururken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener saldırıdan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutarak “Korkmuyorum Recep Bey” ifadelerini kullandı. Saldırıya uğrayan il başkanlığı binasını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ardından Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaret edecek.