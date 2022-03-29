CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ali Mert Canel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu: Kur korumalı mevduata derhal son verin
Kılıçdaroğlu, 'Kur korumalı mevduata derhal son verin. Türkiye'yi felakete sürüklüyorsunuz. Akılla mantıkla bağdaşır bir uygulama değil' dedi.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: