Kılıçdaroğlu: Kur korumalı mevduata derhal son verin

Kılıçdaroğlu, 'Kur korumalı mevduata derhal son verin. Türkiye'yi felakete sürüklüyorsunuz. Akılla mantıkla bağdaşır bir uygulama değil' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kutuplaşmayı değil beraber olmayı hedefliyoruz. Bir bildiri yayımladık. O bildiride 5 temel mesaj var. Birincisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sisteminin yol haritasını belirlemek üzere çalışma grubu oluşturduk. İkincisi birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu üzerinde de görüştük. Milletimizin bilmesini isteriz ki demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız. 

Milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk. Her türlü dalavere bunların işi biliyoruz, bizim görevimiz de madem ki bunları biliyoruz önlemini alacağız. Sandık güvenliğini sağlayacağız. Koltuğu korumak için şöyle değişiklik yapalım, böyle değişiklik yapalım... Anlamadıkları bir şey var bu millet kararını verdi zaten. Kanunu istediğiniz kadar değiştirin, sizi göndereceğiz

Türkiye'yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız Türkiye'nin sorunlarından çok daha büyüktür. Bizim hiçbirimizin bireysel bir beklentisi yok. Beklentimiz vatandaşın huzur içinde yaşamasıdır. Hiçbirimiz devletin hazinesine el uzatma gibi bir niyet asla taşımadık ve taşımıyoruz ama devletin hazinesine el uzatanlardan hesabını soracağız. Biz 6 lider, Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmeyeceğiz. 84 milyona hizmet edeceğiz. 

'Maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin'

CHP hep eleştiriyor ama hiç öneri getirmiyor diyorlar, bu sefer 5 tavsiyem olacak. Devleti bir kişi yönetiyor. Hiçbir kurumun esamesi okunmuyor. Bütün yetkiler bir kişide toplanmış. O kişi Türkiye'yi bir sorunlar yumağı haline sürükledi. Çok iyi niyetlerle bu tavsiyelerimi yapıyorum. AKP'ye, MHP'ye oy veren kardeşlerim, size özellikle sesleniyorum. Birinci tavsiyem şu: Maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Devlet macerayla yönetilmez. Laf aramızda damat yeni bir kitap çıkarmış. Baktım kitaba 128 milyar dolar var mı? Yok. Hala nereye gittiğini kimse bilmiyor. 128 milyar dolar buharlaşacak dile kolay. Yeni bir Türkiye inşa edersiniz 128 milyar dolarla. Şimdi borç para almak için Körfez ülkelerine tura çıkıyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Milli kurtuluş savaşını veren bir ülkenin insanları borç para için gerdan kırar mı ya? Laf aramızda, Bahçeli'nin hiç ağırına gitmiyor. 

'Türkiye'yi felakete sürüklüyorsunuz'

İkinci tavsiyem, kur korumalı mevduata derhal son verin. Türkiye'yi felakete sürüklüyorsunuz. Akılla mantıkla bağdaşır bir uygulama değildir. Fakirden alıp zengine veriyorsunuz. 

Üçüncü tavsiyem, Hazine'yi ölçüsüz güç altına sokan kamu-özel işbirliği. Tam bir soygun düzeni. Derhal bunu Türk Lirası'na çevir kardeşim. Zorlanıyorsan çıkıp şunu dersin. Bunu yaparsan CHP olarak arkanda kapı gibi dururuz.

Dördüncü tavsiyem, Allah aşkına şu Katar aşkından vazgeçin. Tank Palet'i istedi, verdin. Adamların tank üretmeleri mümkün değil ama verdiniz siz onu. 2018'de tankımız olacaktı, 2022 ortada tank yok. Orduya yapılmış en büyük ihanettir. Arsalar, araziler verdiler, Katar televizyonlarında İstanbul'daki yatlar, katlar hepsi satılık. Bir devlet bu kadar pazarlanır mı? Bahçeli'nin ağırına gitmiyor bunlar, alkışlıyor. Benim ağırıma gidiyor. Ülkemi seviyorum. 

Beşinci tavsiyem, tarımda ve enerjide Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirdiler. Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Dua ediyoruz gemiler gelsin diye. Şeker karaborsaya düştü. Kardeşim 21. yüzyıldayız, dünya kadar şeker fabrikalarımız var, tarlalarımız var. Nasıl oluyor da karaborsası oluyor? Şeker en son 2. Dünya Savaşı’nda kara borsaya düştü. Gıda krizi kapımızda hepimiz bunu biliyoruz. Çiftçiye 211 milyar lira alacağını ödeyeceksin kardeşim. Elektriğin nasıl ucuza verileceğini göstereceğiz. Sadece Şanlıurfa'ya değil; Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e, Siirt'e ve Şırnak'a Allah nasip eder iktidar olduğumuzda elektriği bedava vereceğiz çiftçilere."

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